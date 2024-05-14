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台股漲128點收20,985點再創歷史新高 台積電漲6元收825元

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照
台股示意圖。圖／聯合報系資料照

台股14日再創歷史新高，盤中最高20990.71點，收盤指數20,985.85點，漲128.14點、漲幅0.61%，成交金額4,692.58億元。另外，櫃買指數也走揚，收247.95點、漲0.83點、漲幅0.34%。 台積電（2330）收825元、漲6元。

在台股盤面上，電腦設備與運輸指數表現最為強勢，分別收漲3.0%、2.1%。航運業表現續強，尤其中櫃、亞航、龍德造船強收漲停，還包括陽明、長榮、新興、萬海、四維航、裕民、台航、台船、慧洋-KY等，股價表現相當亮眼。

AI概念股方面，世芯-KY、廣達、聯發科、研揚、創意、緯穎、智原、緯創等，其中IC設計族群的合邦、安國、海德威、驊訊、矽統、力旺、鈺創等紛紛走揚；光學產業的玉晶光、大立光、今國光也紛紛收紅。

其它強勢族群還有，電腦周邊相關族群的華碩、輔信、神達、偉聯、廣達、精英、仁寶、宏碁等；軍工族群的亞航、龍德造船、雷虎、千附精密、漢翔、寶一；生技醫療族群的藥華藥、生達、美時、晶碩、北極星藥業-KY等。

在投資建議上，法人指出，第1季財報與4月營收表現將影響盤面個股走勢強弱，因此在本波段漲勢結束之前，最近操作上仍應優先聚焦具財報或營收利多題材，且技術面出現多方攻擊訊號相關強勢股。

台新投顧副總經理黃文清表示，目前以台積電為主的AI族群未來仍將持續領先拉抬，可留意IC設計、AI PC發展，而至今年下半年換機潮可期。

台新投信總經理葉柱均表示，台灣IC設計產業長久以來在全球競爭力始終占據領先地位，也不斷創造出高毛利及高獲利水準，IC設計股成為台股市場千金股常客，未來隨著生成式AI的興起，可望帶動台灣IC設計產業另一波成長高峰。

IC設計 台積電

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