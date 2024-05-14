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台股高檔震盪 科技股買盤擴散至AI光學族群

中央社／ 台北14日電

美國本週將公布消費者物價指數（CPI）與生產者物價指數（PPI）等重要通膨數據，台股週一再創歷史新高後，14日維持平盤上下高檔震盪格局；除航運續強、重電反彈外，電子股買盤擴散至AI及光學等族群。

截至10時30分，集中市場指數上漲32點，約20890點附近整理，成交值約新台幣2304億元。

台積電週一股價大漲，率領台股盤中及收盤指數雙雙改寫歷史新高，上市公司總市值首度衝破66兆元大關。不過在美股掛牌的台積電ADR拉回修正1.91%，台積電今天休兵，呈現盤下狹幅整理，最低下探至811元。

鴻海今天下午將召開法人說明會，10時左右買盤進場推升股價衝高至波段新高價175元，市場期待季報效應及AI題材。光學族群包括玉晶光、先進光今天也強勢走揚，漲幅分別逾6%及4%。

華碩看好AI PC為PC產業一次重大突破，影響程度可能媲美網際網路（Internet）帶來的升級浪潮。市場樂觀期待接下來的AI PC換機潮，AI效應從雲端伺服器，逐漸擴散到電腦、手機等終端裝置。華碩今盤中股價一度亮燈漲停，衝上512元近26年新高價，宏碁、仁寶、聯發科今天股價也都表現強勁。

近期強勢的航運股今天續強，長榮盤中最高衝上217.5元，漲幅5.8%；陽明更大漲9.3%至72.8元，創2022年9月以來的股價新高。

永豐投顧分析，接下來AI題材將是市場焦點，除重量級的鴻海今天將召開法說會，下週輝達（NVIDIA）將公布財報及展望，接著6月2日輝達執行長黃仁勳將來台演講，台北國際電腦展一系列活動，成為AI族群近期利多因素，也是台股走勢重要分水嶺。

永豐投顧認為，如果AI相關族群能在利多訊息後，籌碼重新歸隊，台股將續強；否則就必須等待籌碼適度沉澱後，隨下半年業績成長，股價再做表現。

AI 台積電 台股

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