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以為營建有新行情因海悅（2348）昨漲停！ 專家：馬上跌爛…再來考慮這檔

聯合新聞網／ 邏輯投資
台股示意圖。聯合報系資料照片／記者林澔一攝影
台股示意圖。聯合報系資料照片／記者林澔一攝影

營建股

這一波我看營建產業，主要就是盯海悅（2348）跟永信建（5508），就像重電產業你會觀察華城，美股AI題材你一定會關注輝達（$NVDA）一樣，只要這些「指標股」表現有一定水準或者能止跌，整個族群就有機會延續資金動能。

昨天看到海悅（2348）漲停，以為整個族群可能會有新的行情，但今天就直接跌爛給你看，看來我手上還剩下的三成營建股持股，應該需要一段時間來做籌碼交換了。

那這些營建股盤整或回調的時機點，是否會考慮加倉呢？

以目前持股股價大幅跑出成本區來說，我個人沒什麼加倉動力，且停利的資金也都布局到其他看好標的了，比較會考慮的是達麗（6177），因為後續建案排案完整，且每個年度獲利的延續性很強，希望這一波能出現不錯的加倉點位。

◎本文內容已獲 邏輯投資 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

海悅 營建股

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