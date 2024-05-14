和泰車單季 EPS 達10.56元 盤中股價衝高

和泰車（2207）繳出比市場預期還出色的成績單，單季 EPS 達10.56元，受惠於獲利表現亮麗，14日股價一度衝高來到638元，漲幅達3%。法人看好和泰車5月開始要進行夏季經銷商銷售競賽，再加上進口車到港的時間混亂，代理的 LEXUS 銷售受惠； TOYOTA 及 LEXUS 銷售有望再衝高。

和泰受惠代理的 TOYOTA、LEXUS 雙品牌銷售都同步成長，另外在金融資產部份， 包含所持之有 TOYOTA 股票的評價利益，也是首季昇獲利攀升的主要原因之一；首季營收720.7億，年增率06.06％，稅後純益58.9億元，去年比116.23%，EPS 10.56元。

另外，首季的轉投資也都表現出色，和泰產險受惠於投資收益增加，和泰興業因處分資產認列利益，生產汽車零組件的小金雞車美仕，也因為國內外車用品需求增加帶來獲利成長。

法人分析，不只是首獲利開佳績，各家車廠的5月是夏季競賽陸續開跑，和泰車代理的 TOYOTA 火力全開，優惠加上新車加配備超吸睛；轉投資的部分，第2季也有望穩健成績，國瑞因 Yaris Cross，TownAce 銷售帶動製造台數成長，獲利挹注也會增加，和泰產險、和泰興業、車美仕、和潤與和運。

另外，TOYOTA 推出優惠限時倒數「TOYOTA 買車真好禮」入主指定車款送價值1.18萬元的「大金閃流空氣清淨機」、再享最高60萬0利率優惠；全新 TOYOTA CROWN 旗艦跨界跑旅，增加多項實用配備也在5月搶市，都將進一步推升第二季業績向上攀升。