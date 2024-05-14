台股開盤下跌21點 台積電下跌3元開816元

台股14日開盤下跌21.76點，開盤指數為20,835.95點。台積電（2330）開盤價為816元，下跌3元。

群益投顧表示，盤勢震盪走高，挑戰2萬1千點箭在弦上，但過高也容易拉回；大盤在創高或將抵達整數關卡會有調節賣壓，近期區間操作。在5月15日，2024年第1季財報公布截止後，中小電子的成交量有機會改善。短線資金勢必聚焦航運，但留意營建、資產也整理差不多了。

操作題材可留意：

1.鴻海（2317）、廣達（2382）、英業達（2356）法說聚焦─華碩（2357）法說看好下半年AI PC密集推出，較傳統PC高約100-150美元，將開啟PC產業全新成長週期。AI伺服器代工廠法說會本周將陸續召開，鴻海、英業達今日登場，廣達則是周三，聚焦各指標廠的AI伺服器出貨展望，以及蘋果新產品的銷售狀況。

2. 520行情可持續關注營建、觀光─營建族群從多殺多波段回檔，目前有止跌整理的跡象，海悅（2348）、藍天（2362）、潤德帶動的潤泰（8463）集團成為多頭焦點，有機會重燃520行情。赴陸團6月恢復禁令的時間將至，如520後開放觀光，既可掌控主動權，也可視為對陸方的善意。

周一（13日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為39,431.51點，下跌81.33點、跌幅0.21%；S&P500指數下跌0.02%；那斯達克指數上漲0.29%；費半指數上漲0.31%。台積電ADR下跌1.9%%，收在146.41美元，較台北交易溢價縮為15.9%。

道瓊工業指數周一下跌，結束連續八個交易日漲勢，投資人稍事休整，暫且觀望本周即將公布的通膨數據和企業財報。科技股逆勢上漲0.5%，主要得益於蘋果（Apple）和輝達（Nvidia）上漲。蘋果上漲1.8%，輝達漲0.6%。

三大法人周一集中市場合計買超144.6億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超158.8億元，投信買超34.1億元，自營商（自行買賣）賣超13.1億元，自營商（避險）賣超35.2億元。

統一期貨說，檢視選擇權金流，外資布局 0.19 億元偏多部位，自營商則布局 0.73 億元偏空部位。外資偏多部位隨指數上漲增至 2.68億元，惟自營商連兩日偏多部位再指數上漲下，不增反減，持續逢高獲利了結，偏多部位至 1.29 億元，綜合中性偏空看待。

選擇權未平倉部分，5月月選價平近九檔賣權最大未平倉上升100點至20,500點，買權最大未平倉仍為21,100點，最大OI區間上移中性偏多。

期貨方面，外資夜盤加碼1,478口空單，日盤則加碼610口空單，未平倉淨空單增至-12,779口；十大特定法人加碼2,400口空單至-4,113口。外資小幅加碼空單，未平倉淨空單仍在萬口之上，偏空看待。十大特法轉向加碼空單，中性偏空看待。

周一台指期創高後回測前高，而後大致收在前波高點，觀察周二台指期若能收高吞噬周一高點，則可確認前高由壓力轉為支撐，將有利台指延續漲勢。惟上周 Fed 票委陸續釋出鷹訊，而今日晚間 Fed 主席鮑爾也將發表演說，周三則有美國4月CPI 通膨數據的發布，在兩大重訊發布前市場難免觀望，加上期權籌碼未見偏多，台指不易再見大漲，仍以緩漲格局看待。