美債殖利率回落 投資級與非投資級債券基金單周迎來資金淨流入

美國4月非農就業較預期為低，刺激市場降息預期，加上其他部分重要央行發出降息相關訊息，債市得到激勵。根據美銀引述EPFR統計顯示，過去一周包括投資級與非投資級債基金接迎來單周資金淨流入，其中非投資級債券基金單周淨流入幅度達34.1億美元，居主要債券基金市場之冠。

安聯投信表示，美國10年期公債殖利率過去一周走勢震盪，單周最後小幅走跌1個基點，收在約4.50%的位置。觀察全球主要債市，除部分政府債券小幅收跌外，其餘債券資產單周大都收漲，債市情緒普遍正向。

回到總體經濟面向，安聯投信表示， 國際貨幣基金（IMF）近來調升對全球2024年經濟成長預測，從1月預測的3.1%調升至4月預測的3.2%，其中主要受惠美國與部分新興市場表現強勁所致。進一步來看，美國2024年經濟成長已連續兩次被上調，除從去年10月預測的1.5%升至1月預測的2.1%，最新的4月預測更升至2.7%，顯示美國經濟比原先預期的還強勁。

進一步觀察美國經濟，安聯投信表示，美國3月份零售銷售年增和月增率都較前值成長，有望支撐第一季經濟成長動能；就業市場整體來說也仍穩健；製造業部份庫存回補帶動訂單回升，客戶庫存下降而製造業則以生產因應庫存回補，不過最後還是要看終端需求對回補程度的影響。整體來說，展望美國景氣，不著陸(No-landing)的機率正在上升。

安聯投信表示，利率為影響債券市場的關鍵因素之一，而從根本來看，景氣狀況會導致經濟數據成果，而經濟數據會影響聯準會政策，政策則最後會影響預期與殖利率，而利率波動的主因就是市場不斷修正降息預期；目前較大的風險就是降息可能遞延，但應仍不會超過去年秋天的利率高點。

來到債券投資，安聯投信表示，近期隨著市場對降息預期調整而利率上揚，故建議可增加收益率較佳的信用債，透過較高的收益率來累積報酬；不過因景氣仍有放緩的可能，也建議可聚焦信用評級相對較佳者，平衡潛在風險。最後，因今年金融市場應會持續受到貨幣政策影響而出現波動，投資上也應保持動態調整，並可利用短年期債券來降低潛在風險。