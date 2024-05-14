台股再創新高 法人看好520行情

在台積電領頭衝鋒下，週一台股上漲148.87點，收在20857.71點，再創歷史新高。法人看好，台股多頭格局不變，接下來準備迎接520行情，預料仍有高點可期。

美國本週將公布消費者物價指數（CPI）與生產者物價指數（PPI）等重要通膨數據，市場陷入觀望，週一美股漲跌互見。道瓊工業指數終場下跌81.33點或0.21%，收在39431.51點，結束8連漲；標普500指數下跌1.26點或0.02%，收在5221.42點；科技股為主的那斯達克指數上漲47.37點或0.29%，收在16388.24點；費城半導體指數上漲15.06點或0.31%，收在4823.09點。

美國AI概念股呈現漲跌互見，輝達（NVIDIA）上漲5.21美元或0.58%，收903.99美元；美超微（Supermicro）下跌15.74美元或1.97%，收在782.76美元；台積電ADR下跌2.85美元或1.91%，收在146.41美元。

法人表示，台股從基本面、技術面來看，依然維持多頭格局不變，距離520新總統上任進入倒數，依照歷史經驗，只要遇到520總統就職，台股有機會出現慶祝行情。統計2010年以來，歷任總統就職後60天，台股上漲機率達64%，其中漲幅最高是2016年和2020年，總統上任後60天漲幅分別達17.31%與12.04%。對於今年520行情，抱持正向樂觀態度。

第一金投信分析，迎接520到來前，台股下跌即見買盤，下檔支撐強。隨新執政團隊即將上任，選前政見對應的相關產業受到高度關注，包括半導體、人工智慧、軍工、安控及通訊等「5大信賴產業」，受惠政策推動、資本投入，有機會成為接下來的資金聚焦標的。