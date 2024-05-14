AI PC 趨勢將洗牌全球PC半導體供應鏈？大摩調升台積電、聯發科目標價
Windows人工智慧（AI）個人電腦（PC）趨勢可能將重新排列全球PC的半導體供應鏈，摩根士丹利（大摩）證券在「WoA AI PC」產業研究報告中，調升台積電（2330）、聯發科（2454）的目標價，分別達928元及1,388元。
針對全球科技股的影響，大摩指出，安謀（Arm）架構的中央處理器（CPU）可能將在Windows PC系統中占據未來的銷售市場，將撼動英特爾（Intel）和超微（AMD）目前的地位。反觀，對於台廠供應鏈的台積電、聯發科而言，反而因受惠WoA PC趨勢，大摩分別將目標價提高至928元及1,388元。
大摩預計，台北國際電腦展（COMPUTEX ）將成矚目焦點，在未來三至六個月當中，WoA聯盟公司的微軟、Arm、高通、輝達和聯發科等將公布新的AI PC相關產品。基於Arm的CPU供應鏈優勢，包括節省效能、低功耗、高性能等，使Arm架構的處理器成為消費市場中，具有吸引力的選擇，進而推升WoA PC的地位。
值得注意的是，台北國際電腦展將在6月4日登場，「歷年最強卡司」除AMD董事長暨執行長蘇姿丰、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳之外，英特爾執行長基辛格、Arm執行長Rene Haas等巨頭，皆會發表主題性演講。
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