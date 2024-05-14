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台股寫新猷 總市值攀上66兆
五二○行情啟動？台股昨天盤中最高衝上二萬零九三三點，終場上漲一四八點，收在二萬零八五七點，再創新高，上市公司總市值攀上六十六兆元。以證交所資料，四月投資人開戶數約一二七七點六九萬戶概算，平均每位股民手中股票市值增七十四點五六萬元，不過若扣除今年台積電增加的市值，每個股民「僅」賺近廿八點七萬元。
台股指數去年底一萬七九三○點八一點，到昨天盤中高點二萬零九三三點，大漲約三千點。證交所統計，上市公司總市值來到六十六兆三六九○億元，較去年底增加九兆餘元，每位股民平均今年以來股票市值增加約七十四萬元。
只不過，台股續呈「一個人的武林」現象，台積電昨天盤中股價一度攻上八二五元，距離前波高價八二六元僅差一元；從市值來看，台積電重回廿一點二四兆元，占台股比率回到百分之卅二。
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