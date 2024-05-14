台股追高…緊盯四指標

台股指數盤中創歷史新高20,933點，距離21,000點僅一步之遙。法人認為後續挑戰21,000點沒問題，但目前追高意願稍弱，屆時可能「一創高就拉回」，提醒後續觀盤緊盯四指標，若同時出現，指數恐出現較大幅度拉回修正。

四大指標包括出現作頭的量大黑K（成交量5,000億元以上）、台積電（2330）提前轉弱或領跌、技術指標KD死亡交叉，以及衝高或創高之際下跌家數遠大於上漲家數，例如出現跌七漲三的比例。

檢視四大指標，昨（13）日指數雖出現黑K，但非爆大量的長黑K，台積股價亦維持強勢，技術指標KD目前在高檔向上。至於漲跌家數，昨日下跌504家，雖大於上漲的437家，不過比例未到失控程度。初步來看，不至於有大幅拉回狀況。

統一投顧董事長黎方國指出，4月中旬出現較大幅度拉回，主因聯準會當時還不確定是否會降息，甚至傳出有可能升息，還有台積電法說利空、及以巴衝突升溫等，但隨目前聯準會今年確定會降息、台積電4月營收好，以巴衝突目前可控，相關利空因素消失，因此大盤不至出現暴跌狀況。不過，上市櫃公司第1季季報將全數公布，「醜媳婦總要見公婆」，財報不如預期的個股也將面臨修正。

黎方國建議，目前類股輪動快速，持股信心低，投資上建議區間操作，切勿追高，買黑賣紅為宜。第一金投顧董事長陳奕光則建議採金字塔型持股，指數愈高、持股愈低。