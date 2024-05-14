華碩單季每股純益7.33元

華碩（2357）昨（13）日公布首季財報，單季集團營益率成長至近4%，季增逾1個百分點；歸屬母公司業主淨利54.47億元，季增38.71%，優於去年同期虧損，表現淡季不淡，每股純益7.33元。

華碩首季集團營收1,216.97億元，季增1.28%，年增9.25%；毛利率16.05%，季減1.25個百分點，年增6.43個百分點，營益率近4%，季增逾1個百分點，扭轉去年為負數的劣勢；營業利益48.48億元，季增37.53%，優於去年同期虧損。

華碩財務長吳長榮分析，首季市場需求如先前預期一樣平淡，但華碩團隊加強內部營運管理，帶動營益率提升，優於公司預期。

華碩共同執行長胡書賓表示，華碩系統事業群今年首季營收與去年同期持平，但電競在電競PC領域依然維持龍頭地位。開放平台事業群方面，首季營收相對去年同期成長20%至25%，板卡產品營收持平，事業群增長主要貢獻來自伺服器業務相對去年同期倍數增長。