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證交所線上引資 邀鴻海等十公司與會

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
鴻海。記者吳康瑋／攝影
鴻海。記者吳康瑋／攝影

臺灣證券交易所積極與海外機構投資人溝通，繼3、4月赴海外辦理實體引資後，預計13日至20日攜手永豐金證券共同舉辦「SinoPac x TWSE Taiwan Corporate Day 2024」線上引資活動，邀請鴻海（2317）等十家公司與會。

證交所表示，本次活動於13日舉辦以ESG為主軸的開幕專題演講，除邀請證交所副總經理陳麗卿開場致詞外，證交所及永豐投顧將分別以「推動臺灣資本市場的ESG變革」、「投資人與企業面對碳費徵收的風險與機會」為題，向海外機構投資人推廣臺灣資本市場ESG亮點。

14日至20日則將舉行十場上市公司與機構投資人會議，主要與會公司包括巧新、鴻海、國巨、研華、奇鋐、創意、致伸、聯茂、旭隼、樺漢等，聚焦AI相關議題，展現臺灣上市櫃公司在AI供應鏈的關鍵角色。

自2023年起，證交所靈活運用實體與線上並行方式，接觸全球投資人，除實體赴海外拜會機構投資人與辦理實體引資，以及採線上引資外，接下來證交所仍將透過多元方式，暢通與外資機構投資人的溝通管道，期待能將讓世界看見臺灣。

證交所

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