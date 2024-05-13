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上市公司4月總營收3.27兆元 這三大產業成長相對強勁

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

臺灣證券交易所統計，全體上市公司4月合計營收為3兆2,751億元，較去年同期增加5,147億元或18.65%，其中，營收成長公司共662家，衰退公司共346家。

證交所分析，上市公司4月營收成長較大產業包括電子通路業、貿易百貨業、建材營造業，主要分別受惠AI伺服器出貨帶動電子零組件需求增加、個別公司認列外匯價格變動影響及零售業者持續展店、建案陸續完工交屋等因素。

4月營收衰退較大產業包括玻璃陶瓷業、資訊服務業、鋼鐵工業，主因依序為中國大陸房地產景氣不佳及通膨使需求衰退、專案驗收時間差、鋼價下跌及需求衰退等。

全體上市公司累計前四月合計營收12兆4,112億元，較去年同期成長9,880億元或8.65%，營收成長、衰退公司各為612家、396家。

累計前四月營收成長較大的產業，包括金融保險業、電子通路業、貿易百貨業，主要分別拜保險淨收益及投資收益增加、AI伺服器使電子零組件需求增加、個別公司認列外匯價格變動影響及零售業者持續展店等。

前四月營收衰退較大產業，則有電器電纜業、油電燃氣業、運動休閒業，主要受不鏽鋼價格下跌及需求衰退、市場需求下滑、客戶去化庫存及調整訂單等因素影響。

上市公司 營收

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