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緯創第1季獲利優於外資法人預期 目標價上看168元

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

緯創（3231）第1季獲利優於外資預期，法人預估緯創可望持續受惠於人工智慧（AI）需求，瑞銀證券維持「買進」評等及168元目標價，摩根士丹利證券則重申「優於大盤」評等及158元目標價。

緯創第1季獲利季增5.6%，年增逾19倍，瑞銀指出，緯創首季優於法人預期，主要是因為匯兌收益可觀，足以抵銷毛利率下滑。緯創今年第1季毛利率為7.2%，低於去年第4季的9.3%，高於去年同期的7%，低於瑞銀預估的7.8%、法人圈預估的8%，主要是由於處分iPhone印度廠的損失、在中國大陸的業務重整費用等一次性損失。緯創的營業利益率則大致符合瑞銀等法人預估。

瑞銀指出，如果扣除這兩項一次性損失，則緯創第1季的毛利率將介於7.9-8%之間。瑞銀預估緯創第2季仍將有重整費用，但不會再有iPhone廠處分虧損，因此第2季的毛利率將回到8%以上、營益率將回到3%以上，下半年更將大幅成長。

緯創第1季的毛利率符合大摩預估，營業利益則高於大摩預期。大摩認為，緯創第2季的各業務都將持續成長，包括子公司緯穎在內。緯創是在第1季底出售印度iPhone廠，大摩估計該廠對第1季營收貢獻約260-270億元，在第2季營收將因此減少，但由於這是賠錢生意，因此反而有利於緯創第2季的獲利及毛利率。

大摩預估，緯創第2季總營收為2,352億元，季減2%，但年增13%；毛利率成長到8%，季增80個基本點（1個基本點是0.01個百分點）；營益率成長到3.7%，季增80個基本點；每股稅後純益（EPS）為1.28元。

毛利率 瑞銀 緯創

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