就市論勢／AI 供應鏈、航運 聚焦

盤勢分析

近期美股多家科技巨頭公布好壞參半的財報，股價也明顯跟隨著財報表現變動。其中費城半導體指數上周上漲1.9%，台股也是上漲1.9%，無獨有偶，標準普爾500指數也是周漲1.9%。除台灣晶圓龍頭ADR表現明顯影響費半指數表現之際，最重要是美股七巨頭的AI發展策略與台股緊密的連結，指數表現連動性持續提升。

值得注意的是，美國10年公債在上周開始落至4.6%以下，主因非農就業人數低於預期，對於市場帶來仍有降息機會的利多，因為連續四個月美國就業人數高於市場預期的紀錄終於打破，為市場帶來經濟降溫的可能性。在持續公布的財報中強烈反映台股子產業過去一周（包括周一盤中）貨櫃航運上漲28.6%、航運業上漲12.5%、半導體上漲3.1%；其中過去一季下跌28.5%的矽智財（IP）子產業也終於在周一盤中出現1%的反彈。

投資建議

台股在2萬點以上的類股輪動加速明顯，盤面震盪不斷加劇，操作難度也持續增加中，近期很多子產業也容易出現突然漲多拉回。

台股相對於美股基期偏高，電子類股已經一定程度反映美國大型科技股的財報預期；目前比較確定的是AI需求仍旺，貨櫃航運價格飆漲帶動航運類股族群全面上漲，房地產族群則是在經過近期上漲後進入修正稍作休息，通膨已有降溫的趨勢。