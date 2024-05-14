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面板雙虎新技術 美國顯示周上秀

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

全球顯示技術盛會2024 SID顯示周 （Display Week 2024）今（14）日在美國登場。面板雙虎友達（2409）及群創分別展現其Micro LED差異化技術，以及五大沉浸互動顯示技術。電子紙大廠元太則以彩色電子紙新產品獲得「年度最佳顯示科技獎」肯定。

友達這次參展以「Revolutionizing Visual Experience」為主題，展現Micro LED透明化、大型化、可撓化技術於顯示器的型態、尺寸、使用情境上的突破。

群創展示一系列顯示器科技在智慧城市的運用，將嶄新技術進行虛實融合，以「Live it up, Game with Fun」為主軸，為未來生活打造便利性與多元化。

電子紙 顯示器

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