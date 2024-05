面板雙虎新技術 美國顯示周上秀

全球顯示技術盛會2024 SID顯示周 (Display Week 2024)今(14)日在美國登場。面板雙虎友達(2409)及群創分別展現其Micro LED差異化技術,以及五大沉浸互動顯示技術。電子紙大廠元太則以彩色電子紙新產品獲得「年度最佳顯示科技獎」肯定。

友達這次參展以「Revolutionizing Visual Experience」為主題,展現Micro LED透明化、大型化、可撓化技術於顯示器的型態、尺寸、使用情境上的突破。

群創展示一系列顯示器科技在智慧城市的運用,將嶄新技術進行虛實融合,以「Live it up, Game with Fun」為主軸,為未來生活打造便利性與多元化。