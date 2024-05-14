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傳產指標族群 強強滾

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
12檔股價強勢傳產題材股
12檔股價強勢傳產題材股

台股昨（13）日強勢創高，電子股成交占比壓縮在五成以下，傳產題材股則積極表態，潤泰雙雄、陽明（2609）、堤維西等指標股強強滾，考量盤面類股輪動速度快速，法人建議操作不宜過度追價，並量力而為。

市場觀望美聯準會（Fed）主席鮑爾談話，以及4月消費者物價指數（CPI）等變數，美股四大指數上周五漲跌互見，台積電ADR拜營收亮麗、調高股息發放等利多題材，收漲4.5%，並帶動台股昨日突破前高20,883點，終場站上20,800點關卡。

盤面上漲家數略低於下跌家數，市場資金撤出電子股，轉向傳產股尋求機會，堤維西、潤泰全、陽明、萬海、潤泰新、長虹、巨大、世紀鋼、百和、正新、美利達、帝寶等，昨日漲幅達2.9%至9.9%不等，蔚為短多聚焦所在。

貨櫃航運股持續反映財報利多及運價上漲題材進一步走高，陽明第1季賺贏去年全年，目前歐美兩線艙位吃緊情況不變，貨櫃運價可望再漲一波，持續拉升本季獲利，昨日股價攻頂收66.6元，萬海更連拉第三根漲停板。

股價淨值比不高的潤泰雙雄，啟動落後補漲走勢，潤泰新今年有四大完工個案入帳，第1季每股稅後純益（EPS）達2.4元，較去年同期明顯成長，股價漲8.4%收43.9元，籌碼更為集中的潤泰全則攻上漲停收69.6元。

售後維修（AM）車燈大廠堤維西受惠需求暢旺，加上新台幣兌美元匯率貶值，第1季獲利年增逾二倍，EPS達 2.01元，締造單季歷史新猷，4月營收維持高檔水準，昨日股價再拉漲停收64.1元，帝寶第1季獲利同步繳出亮麗成績單，股價漲2.9%收209.5元。

漲停 陽明

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