臺灣證券交易所宣示，將以深化企業永續治理文化、強化永續報告書揭露品質、推出ESG數位平台、辦理教育宣導等四大構面，持續提升我國資本市場的永續韌性與國際競爭力。

首先是深化企業永續治理文化並將永續資訊管理納入內控制度。證交所已訂定永續發展委員會組織規程參考範例，引導上市公司設置永續發展委員會(永續長)，並透過公司治理評鑑鼓勵編製與申報之永續報告書宜經董事會通過，以強化董事會對於永續治理的監督功能。

金管會今年4月22日修正「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」，要求上市公司應將永續資訊管理作業納入內部控制制度。

證交所將配合修訂「公開發行公司內部控制制度有效性判斷參考項目」，協助企業依實務狀況建立必要的永續資訊相關內部控制制度，提高永續資訊可靠度。

其次為強化永續報告書揭露品質與加強確信機構管理。證交所針對2022及2021年度永續報告書審閱結果及建議，已公告於公司治理中心供企業參考：同時也抽核產業永續指標的會計師確信工作底稿，檢視確信程序是否符合規範，以強化確信人員的管理。

今年起規劃擴大永續報告書審閱家數，並以風險基礎選擇審閱對象，審閱重點聚焦於GRI準則遵循、重大主題鑑別、氣候相關資訊及產業永續指標等四個面向；另針對發生ESG重大事件的上市公司，將即時進行審閱，檢視並追蹤其重大主題之揭露情形。

針對永續報告書審閱缺失，除函請上市公司補正改善隻外，未依規辦理者得處以違約金，情節重大者得變更其有價證券交易方法或停止買賣；必要時將另要求上市公司針對永續報告書編製流程制訂改善計畫、完成一定教育訓練時數，並得列為公司治理評鑑扣分參考。

第三是推出ESG數位平台，協助揭露永續資訊。證交所近期已推出新版ESG數位平台，並因應2025年全體上市公司均需編製永續報告書，證交所將於明年進階推出永續報告書之產製功能，以輔助企業編製及加強市場服務，減輕資訊揭露負擔。

最後是積極辦理教育宣導，培育永續人才。證交所預計今年下半年舉辦永續資訊及溫室氣體盤查相關宣導會和教育訓練課程，並對企業編製永續報告書之實務作業，提供相關指引及揭露參考範例。