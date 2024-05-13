第一上市、創新板法說 四連發
臺灣證券交易所預計15日至17日、20日，舉辦四場今年第2季「第一上市公司及創新板公司法人說明會」，邀請倚天酷碁-創（2432）、捷敏-KY、材料-KY、基士德-KY等公司，與投資人面對面雙向溝通。
為提升第一上市公司及創新板公司經營績效資訊流通及透明度，並增加投資人與公司交流管道，證交所規劃舉辦第2季「第一上市公司及創新板公司法人說明會」，使投資人了解公司營運績效。
會中將由公司主要經營階層出席，親自就經營方向、目標與願景、財務業務管理重點及投資人關心議題等面向，充分向投資大眾說明並可進行即時聯繫交流，以展現第一上市公司及創新板公司競爭優勢及能見度。本次活動開放現場參與，投資大眾亦可透過證交所WebPro 3.0影音傳播網同步收看。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言