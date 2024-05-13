第一上市、創新板法說 四連發

臺灣證券交易所預計15日至17日、20日，舉辦四場今年第2季「第一上市公司及創新板公司法人說明會」，邀請倚天酷碁-創（2432）、捷敏-KY、材料-KY、基士德-KY等公司，與投資人面對面雙向溝通。

為提升第一上市公司及創新板公司經營績效資訊流通及透明度，並增加投資人與公司交流管道，證交所規劃舉辦第2季「第一上市公司及創新板公司法人說明會」，使投資人了解公司營運績效。

會中將由公司主要經營階層出席，親自就經營方向、目標與願景、財務業務管理重點及投資人關心議題等面向，充分向投資大眾說明並可進行即時聯繫交流，以展現第一上市公司及創新板公司競爭優勢及能見度。本次活動開放現場參與，投資大眾亦可透過證交所WebPro 3.0影音傳播網同步收看。