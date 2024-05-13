聽新聞
test
0:00 / 0:00
上市公司4月總營收年增18.65% 電子通路業等成長大
上市公司4月營收全出爐，根據證交所統計，4月全體上市公司總營收新台幣3兆2751億元，較2023年同期成長18.65%，其中以電子通路業、貿易百貨業和建材營造業成長幅度最大。
證交所今天表示，本國及第一上市公司（含創新板公司）總共1008家，已於5月10日前完成4月營收申報作業。其中4月營收年成長公司662家，衰退公司346家。
累計今年前4月，全體上市公司營收總計12兆4112億元，比去年同期成長8.65%。
證交所進一步說明，4月營收成長較大的產業，包括電子通路業受惠AI伺服器帶動電子零組件需求增加，貿易百貨業因個別公司認列外匯價格變動影響及零售業者持續展店，建材營造業受惠建案陸續完工交屋，營收都較去年同期成長。
4月營收衰退較大的產業，包括玻璃陶瓷業受到中國房地產景氣不佳及通膨使需求衰退；資訊服務業因專案驗收時間差，鋼鐵工業因鋼價下跌及需求衰退，4月營收不如去年同期。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言