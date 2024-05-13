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上市公司4月總營收年增18.65% 電子通路業等成長大

中央社／ 台北13日電
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

上市公司4月營收全出爐，根據證交所統計，4月全體上市公司總營收新台幣3兆2751億元，較2023年同期成長18.65%，其中以電子通路業、貿易百貨業和建材營造業成長幅度最大。

證交所今天表示，本國及第一上市公司（含創新板公司）總共1008家，已於5月10日前完成4月營收申報作業。其中4月營收年成長公司662家，衰退公司346家。

累計今年前4月，全體上市公司營收總計12兆4112億元，比去年同期成長8.65%。

證交所進一步說明，4月營收成長較大的產業，包括電子通路業受惠AI伺服器帶動電子零組件需求增加，貿易百貨業因個別公司認列外匯價格變動影響及零售業者持續展店，建材營造業受惠建案陸續完工交屋，營收都較去年同期成長。

4月營收衰退較大的產業，包括玻璃陶瓷業受到中國房地產景氣不佳及通膨使需求衰退；資訊服務業因專案驗收時間差，鋼鐵工業因鋼價下跌及需求衰退，4月營收不如去年同期。

上市公司 營收

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