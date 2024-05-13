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聚焦ESG與AI議題 證交所攜手永豐金證券共同舉辦線上引資活動

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣證券交易所積極與海外機構投資人溝通，繼3、4月赴海外辦理實體引資後，5月13日至20日攜手永豐金證券共同舉辦「SinoPac x TWSE Taiwan Corporate Day 2024」線上引資活動。這次活動於5月13日舉辦以ESG為主軸的開幕專題演講，除邀請證交所副總陳麗卿開場致詞外，證交所及永豐投顧將分別演講「推動台灣資本市場的ESG變革」與「投資人與企業面對碳費徵收的風險與機會」。向海外機構投資人推廣台灣資本市場ESG亮點。

除專題演講外，將於5月14日至20日舉行10場上市公司與機構投資人會議，聚焦AI相關議題，展現台灣上市櫃公司在AI供應鏈的關鍵角色。

自2023年起，證交所靈活運用實體與線上並行方式，接觸全球投資人。除實體赴海外拜會機構投資人與辦理實體引資，以及採線上引資外，接下來證交所仍將透過多元方式，暢通與外資機構投資人的溝通管道，期待能將讓世界看見台灣。

這次活動專題演講內容影片將於會後上傳至「Webpro 3.0影音傳播網＞隨選影片＞投資臺灣InvestTW＞「TW&SinoPac」，投資人可隨時聽取簡報。證交所將持續創新引資型態，推廣臺灣資本市場興革措施，落實國際連結。

證交所

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