萬海短線漲勢驚人 公布4月自結 EPS 0.84元

萬海航運（2615）13日應證交所要求公布2024年4月份自結財報，合併營收為新台幣101.08億元，單月自結稅前淨利新台幣30.64億元，稅後淨利歸屬母公司新台幣23.53億元 ，EPS為0.84元。

2024年第1季合併營收為新台幣276.18億元，稅前淨利新台幣61.41億元，稅後淨利歸屬母公司新台幣46.23億元 ，EPS為1.65元。公司說明，2024年4月份受運價及中國大陸五一長假前出貨潮，營運穩健。

以上海貨櫃運輸指數SCFI來看， 2024年第1季均值2,010點，而5月10日公布的2,306點呈現上漲，顯示運價維持相當水準，將有助提升公司經營績效。

展望2024下半年，船舶運力受中東地緣政治緊張、船舶繞行導致周轉率下降及景氣回溫等各項因素影響，預期營運穩健好轉，公司將謹慎檢視航線布局來回應客戶需求，並持續進行船舶汰舊換新來提升公司競爭力。