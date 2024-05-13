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台股收20,857點飆收盤新高 這5檔卻亮燈跌停

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股13日收在20,857.71點，上漲148.87點，創收盤歷史新高，權王台積電（2330）朝歷史高價前進，航運股大吸金，萬海及陽明飆漲停，長榮創2年10月的高點，不過，全市場仍有5家上市櫃公司重挫至跌停收盤，包括台積電概念股的亞翔、剛掛牌不久的阜爾運通、記憶體的群聯、還有世紀及智基，都亮出跌停綠燈。

台股13日以20,905.16點開高，上漲196.32點，一開盤就刷新歷史新高，且在盤中一度拉升至20,933.28點，上漲224.44點，各類股表現上以航運股最吸金，占大盤成交比重達20.4%，航運類股上漲3.73%，漲幅居冠。

電子股占大盤成交比重降至47.6%，類股上漲1%，電子族群中，半導體股漲幅1.65%，由權王台積電領軍上漲，台積電以823元開高後一度拉升至825元，距天價826元僅1元，終場則是收在819元，上漲17元，漲幅2.11%。

台積電貢獻大盤指數約142點；另外，聯發科也上漲20元，收在1,115元，漲幅1.82%，貢獻大盤指數10點；長榮、陽明、萬海大漲，合計也貢獻大數約22點，光是這5檔的上漲所貢獻的漲點就超過13日大盤的漲點。

台股13日收20,857.71點，上漲148.87點，創收盤歷史新高，但仍有5檔以跌停收盤，其中，上市公司有亞翔及阜爾運通，上櫃公司則有群聯、世紀、智基；亞翔是無塵室與機電工程暨公共工程大廠，今年首季毛利率9.68%，稅後純益9.31億元，季減16.8%，為同期最佳，年增172.5%，每股純益4.1元。

亞翔4月營收67.85億元，月減3.18%，年增113.61%，累計今年前4月合併營收257.6億元，年增126.02%；亞翔現階段在手訂單逾千億元；亞翔為台積電概念股，但台積電大漲，亞翔卻是重挫，早盤以243元開低後再往下挫，重挫至跌停229.5元收盤。

群聯首季營收165.26億元，季增4.9%，年增64%，創歷史同期次高，每股純益12.02元；13日股價一開盤就跳空以跌停624元開出後鎖死到收盤。

台積電 跌停

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