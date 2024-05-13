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台股連創盤中與收盤新高 法人：中長行情仍可期

中央社／ 台北13日電

台積電領軍，貨櫃三雄助攻，台股早盤大漲224點衝20933點創新高，終場加權指數上漲148.87點，收在20857.71點，創歷史收盤新高。法人表示，台股今天漲多後震盪難免，短線不排除較大回檔整理，但中長多行情仍可期。

台股今天早盤大漲224.44點，突破4月中旬前波20883.69點高點，衝上20933.28點，再創歷史新高。儘管盤中金融回檔，重電族群下挫，千金股震盪僅存「十二千金」，終場加權指數仍上漲148.87點，收在20857.71點，創歷史收盤新高。

大盤今天成交值新台幣4264.01億元，電子股終場漲1%，金融下挫0.48%，電機機電挫跌2.97%，人工智慧AI伺服器概念股為主的電腦和週邊設備族群小漲0.09%，代表中小型股的櫃買OTC指數跌0.21%。電子今天成交值占台股整體成交值比重47.5%，航運占比增至20.4%。

主要電子權值股台積電終場收819元，漲幅2.12%，漲17元，市值增加約4409億元，重返21兆元之上至約21.24兆元。

聯發科收1115元，漲1.83%。鴻海收平盤169.5元；日月光投控跌2.31%，收148元。聯電收52.4元，小漲0.38%；台達電收316.5元，跌0.78%。

人工智慧AI伺服器概念股漲跌互見，其中廣達收274.5元，漲1.48%。緯創收111元，跌2.63%；緯穎收2385元，跌0.83%；奇鋐收626元，跌1.88%。

重電族群今天重挫，華城收750元，跌6.02%；士電收260元，大跌8.29%；中興電收167.5元，跌5.9%。

貨櫃三雄今天強勢表態，長榮收205.5元，漲6.2%。陽明收漲停66.6元；萬海收漲停70.1元。

股價超過千元的高價股拉回震盪守住「十二千金」，其中弘塑和M31跌出千元行列，鈊象小跌未能站回千元。

台新台灣IC設計動能ETF基金經理人黃鈺民指出，台股加權指數在歷史新高位置，漲多後震盪難免，短線不排除較大回檔整理，但中長多行情仍可延續。

黃鈺民分析，市場預期今年美國聯邦準備理事會（Fed）降息腳步恐落在9月甚至之後，幅度相對減少，美10年公債殖利率維持高檔，預期短線大盤震盪加劇，區間盤整格局。

不過觀察基本面，黃鈺民表示，台股上市櫃企業獲利成長動能轉佳，且台股在亞洲各國中成長率僅次於韓國，預期中長期行情仍可期。

台積電 台股

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