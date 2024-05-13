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台股變12千金！弘塑、M31雙雙跌落 上櫃千金僅剩2檔
台股13日受到拉抬，盤中一度拉升至20933.28點，終場收在20857.71點，皆創下歷史新高，但千金股中的弘塑（3131）、M31股價卻雙雙重挫4%，跌出千金行列，台股僅剩12千金，其中上櫃千金剩下信驊、力旺兩檔。
千金股表現兩樣情，除弘塑、M31下跌之外，旭準終場下跌2.51%，祥碩、世芯-KY也有超過1%的跌幅，而緯穎則小跌0.83%；表現較為亮眼的是IP股，創意終場大漲5.11%，力旺上漲4.97%，信驊上漲3.82%。
弘塑早盤以1,020元開出，盤中一路下殺，終場收在最低973元，下跌47元，跌幅4.6%；M31則以1,015元開出，早盤一度拉升至1,025元，隨後同樣下跌至千元以下，終場收最低965元，下跌50元，跌幅4.92%。
台積電ADR上周五大漲4.53%，收在149.26美元，創下收盤歷史新高，帶動今日現股大漲，終場收819元，上漲17元，貢獻大盤點數約140點，激勵台股早盤跳空站上20900點大關，盤中、收盤皆創下歷史新紀錄。
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