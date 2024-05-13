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亞系外資喊買長榮、目標價調高至240元 股價創近3年高

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
亞系外資看好運價反彈帶動營運的表現，調高長榮評等至買進。聯合報系資料照
亞系外資看好運價反彈帶動營運的表現，調高長榮評等至買進。聯合報系資料照

台股13日收在20,857.71點，上漲148.87點，航運股占大盤成交比重達20.4%，類股上漲3.73%，漲幅居冠，貨櫃三雄中，陽明（2609）及萬海（2615）漲停收盤，長榮（2603）收在205.5元，上漲12元，漲幅6.2%，為2021年7月以來、2年10個月的新高價；亞系外資看好運價反彈帶動營運的表現，調高長榮評等至買進，目標價也上調至240元。

長榮4月營收318.14億元，為2022年11月以來、近15個月的新高，年增42.43%，月增5.66%；累計今年前4月營收1,204.52億元，年增35.09%；隨著全球海運價格再上漲，法人看好，長榮5月營收將會更好。

萬海及陽明今年首季財報已公布，萬海轉虧為盈表現超乎市場預期，每股純益（EPS）1.65元；陽明第1季 EPS 達2.69元，已賺贏去年全年 EPS 1.37元；長榮預計14日公布第1季財報。

亞系外資認為，長榮4月營收成長，主受惠需求的成長，加上紅海事件，運價維持高檔，在運價反彈下， 預期將帶動長榮第2季及第3季的獲利表現，決定調高長榮評等，由原先中立的持有調高至買進，目標價由190元調高至240元。

亞系外資預估，長榮今年 EBIT 毛利率將達17.2%，同時調高2024~2026年獲利預估，每股純益由原預估的14.94元、8.52元、9.83元分別調升至20.15元、11.65元、11.63元。

台股13日開高，盤中一度衝達20,933.28點，創下歷史新高，終場收在20,857.71點，上漲148.87點，航運股占大盤成交比重達20.4%，類股上漲3.73%，漲幅領先各類股，長榮以201元開高，一度衝達210元，終場收在205.5元，上漲12元，漲幅6.2%；萬海收漲停70.1元，陽明收在漲停66.6元。

長榮

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