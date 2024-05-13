2檔股票三年都沒動…不料半年狂飆3倍！ 專家「耐心的收穫」：花200萬帶全家玩歐洲

有個朋友，去年吃飯時，提到前年就一路放空台股，賺了一波。

再一個朋友，多年前想買房，從舊公寓搬出去，但覺得房價太貴，決心等房市修正再進場。

近年房價大漲，卻忍不住買了一個小套房，問他：「這樣換過去住，不會太小嗎？」

他說：「這麼小當然不會自住，這波熱錢帶動房市上漲，你看政府打房都沒用了，之後還會漲更多，投資小套房也不錯。」

和他們聊後的感觸，是投資少了核心思想，其實都滿令人擔心的。

投資無腦跟單，或看市場氣氛買賣，就像開車時，看著行駛中並排的司機，來決定自己的路途。

最後一個朋友，結局有點不同，三年來只買兩檔股票，買進至今看好的理由都一樣，但股價變化卻很大。

持股前兩年，股價沒什麼表現，看著充電樁、AI、記憶體、紡織等陸續反彈，心裡有些悶，但依舊面不改色繼續持股，直到最近半年，一檔股價漲三倍，一檔股價漲兩倍。

這幾天他剛從歐洲旅遊回來，帶了全家三代同堂六人花了近兩百萬，算是慶功吧我想，他約我吃飯，我問他：我：「那兩檔股票還在嗎？股價今年噴翻了。」

朋友：「有啊，我持股都沒動。」

我：「股價漲那麼多，是有新題材嗎？」

朋友：「沒有耶，故事差不了太多，一個受惠AI需求，一個是藥物需求，這兩家公司耕耘很久，競爭力沒問題，產業發展也正向，只是看什麼時候股價發酵。」

三年的時間，等了兩年半都沒動，股價卻在最後半年噴發數倍，但也就這半年，就夠了。

我自己也有一個小故事可以分享：去年十月後開始，我和夥伴一起寫好趨勢盤策略的程式交易，邏輯是台指期大跌或大漲會賺錢，而台指期盤整或日內上下震幅大，就會被誘拐雙巴虧錢。

每個部位都有它的定位，期貨槓桿很高，少數資金就能幫持股有一定避險效果。

我們對這個策略的定位是保護系統性風險的回檔損失。

主要投資賺錢的主力部位，還是靠持股。

這套策略執行五個月後仍是小虧，我們持續觀察和調整一些條件，也設好停損點。

想說如果真的不行，到了停損點還是要捨去這套策略。

直到近一個月，大盤從萬八上漲創兩萬點以及20900快速回檔，兩個大波動一次把之前虧損補回來後倒賺，彌補近期持股的回檔，發揮它原先定位的避險功能。

制定策略很重要，但更重要的事，能放手讓它自己走路而不干涉，不要因為其他人目前的成果而間接影響策略的執行。

只要策略存在理由不變，也還沒到停損點，就讓它自由發揮吧。

親手擬定的策略像是自己小孩一樣，我們有所期待，也為他指引各種道路，但上路後，就不該只憑自己感覺又過度干涉。

過程中難免有挫折，只要大方向不變，沒到停損點之前，比賽都還沒結束。

一位前輩曾和我說，「不要過度用自己的過去經驗限制小孩，這樣小孩最多只能成為你。」

當別人小孩有所表現，人們習慣要求自己小孩全盤接受並試著改變，忘了別人的小孩有現在的成果，是耕耘了許久，又或是他們原本就適合走這條路。

跟單後或許能短暫享受快感，但總在股價回檔時，才又懊悔太晚清醒。

股票上漲是一杯順口的紅酒，讓人興奮也容易過度沉醉，眾人皆醉我獨醒，是存活股市的必要技能。

前陣子上兩萬點市場熱鬧歡騰，這陣子回檔，卻變成憂心忡忡，是市場變太快，還是沒有紀律的投資，讓我們變得善變。

最後我想說，每個小孩都不同，不是複製課表，就能複製成就。

策略也是如此，不是複製標的，就能複製報酬。

短暫來看，看法和感覺都會改變，然而，只有核心思想，時間拉長後，會慢慢實現。

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