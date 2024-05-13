海運運價大漲 法人調高長榮、陽明評等至買進

全球海運運價大漲，美西線、美東線、歐洲線分別大漲二成或以上的幅度，市場法人指出，考量紅海事件有利去化市場過剩運力，第1季財報出爐及第2季運價走勢優於預期，將有利未來營運表現下，陸續調高長榮（2603）、陽明海運（2609）等評等至買進。

截至5月10日，SCFI 指數為2,305.79點，較前一周上漲18.8%，其中，美東線上漲19.3%，美西線上漲21.9%，歐洲線則上漲24.7%。

法人機構表示，SCFI 指數連續第五周反彈，近兩周累積漲幅達三成，主要原因在於航商為因應中國五一長假的需求空窗期，主動減艙導致短期供需出現吃緊狀況，五一長假後需求略有回溫，然艙位無法即時返回，市場仍處於缺艙狀態，進而推升運價持續調漲，預期5月運價有望維持在高檔水準。

同時，第2季進入美洲線合約價談判時點，今年以來市場現貨運價與合約價仍存在較大差距，在紅海危機未見緩解的情況下，合約價調漲機率將相對較大。

此外，紅海危機近期持續升溫，葉門叛軍聲稱用無人機和飛彈襲擊亞丁灣、印度洋跟阿拉伯海的三艘貨船，胡塞組織領導人表示將要擴大行動，直到以色列結束加薩戰爭為止。

展望後市，若航商繞道好望角成為常態，儘管尚未能扭轉產業供過於求的結構，然在市場供給過剩缺口縮小之下，航商的獲利及評價仍有望獲得提升，反之則運價將再度回落至損平點附近震盪。