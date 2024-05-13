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台股開盤上漲196點創新高 台積電漲21元開823元

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台股開盤上漲196點創新高 台積電漲21元開823元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照
台股示意圖。圖／聯合報系資料照

台股13日開盤，上漲196.32點，開盤指數為20,905.16點再創新高。台積電（2330）開盤價為823元，上漲21元。

群益投顧表示，台積電ADR強漲，但整體環境承壓風險未除，盤勢呈現少數權值股演獨角戲，多數股反遭指數空間排擠態勢的機率偏高。盤勢結構可能令高基期股續承壓，受指數空間排擠影響小的低基期傳產題材股，以及ETF換股「市場猜牌股」，估相對具操作空間，擇強守技術面應對。

操作題材可留意：

遊戲軟體股─橘子（6180）第1季EPS2.31元，營業毛利、營業利益同創歷史同期次高。展望第2季，全新代理產品「波拉西亞戰記」將陸續揭露獨家遊戲體驗內容及行銷活動。宇峻（3546）將三國群英傳的遊戲以IP授權給大陸遊戲公司中國祖龍，由其研發「三國群英傳鴻鵠霸業」產品，預定今年第2季在大陸市場上市。

周五（10日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為39,512.84點，上漲125.08點、漲幅0.32%；S&P 500指數上漲0.16%；那斯達克指數下跌0.03%；費半指數上漲1.01%。台積電ADR大漲4.5%，較台北交易溢價拉大為20.7%。

數據顯示美國經濟放緩，通膨卻頑強不退，企業財報季所帶動的這波漲勢恐怕後繼無力。美國將於本周三（15日）公布4月消費者物價指數（CPI），同日也將公布4月零售銷售數據；另外，投資人也將留意Fed主席鮑爾周二的談話。本周公布的通膨報告將決定5月美股漲勢能否持久下去。

三大法人周五集中市場合計買超237.5億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超166億元，投信買超64.5億元，自營商（自行買賣）買超29.6億元，自營商（避險）賣超22.7億元。

統一期貨說，檢視選擇權金流，外資布局0.98億元偏多部位，自營商則布局0.35億元偏空部位。外資偏多部位總額達到2.49億元，自營商則小部份多單獲利了解，中性偏多。選擇權未平倉部分，5月月選價平近九檔賣權最大未平倉仍為20,400點，買權最大未平倉上升100點至21,100點，最大OI區間上移中性偏多。

期貨方面，外資夜盤減碼830口空單，日盤則大幅減碼3,944口空單，未平倉淨空單降至-10,691口；十大特定法人大幅減碼3,745口空單至-1,713口。外資在日盤及夜盤皆減碼空單部位，但未平倉淨空單仍在萬口之上，維持中性偏空。十大特法大幅減碼空單，整體逐漸偏向中性。

台指期上周五收在5日線之上，不僅突破近四個交易日的整理區間，也站上4月12日的高點。另外大盤的成交金額也始終保持穩定量增，整體的量價結構偏向多方，若能守穩近日的區間上緣，將有機會挑戰前波高點。

台積電 外資

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