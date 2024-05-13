聯準會動向變化將加劇美股震盪 建議多元且擇機布局

富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資策略師傑佛瑞．修茲指出，薪資成長率已放緩至更永續的速度，達到「金髮女孩」區域，既能支持消費者支出和經濟，又不會引發「薪資-物價」螺旋式上升而致使緊縮貨幣政策回歸。而隨就業市場趨於平衡，即使2024年來面臨一系列不利的通膨數據，聯準會也能保持耐心，這種平衡是值得歡迎的進展。儘管通膨可能需要一段時間才能減弱，但前景改善加上美國股市近期的回調，對長期投資人而言是一個機會。

富蘭克林證券投顧表示，近期聯準會官員普遍認為應在降息上保持謹慎，不需急著降息，有官員預期年內可能僅會降息一次，甚至部分官員已開始提及在必要時將進一步升息，這些鷹派言論一度讓市場重新調整降息預期，根據芝商所FedWatch數據，目前首次降息時點預估已遞延到9月，不過，隨最新數據顯示就業市場正溫和放緩，薪資壓力也減輕，預計年內可望降息兩次，有助美股持穩，惟仍需留意中東地緣政治不確定性、聯準會官員談話等因素的干擾，進而使短線上美股震盪加劇。

富蘭克林證券投顧表示，投資人可能也會擔憂美股傳統上的「五月賣股(Sell in May)」效應，但過去10年僅2019年的5月出現下跌，其餘年份都上漲，平均漲幅達0.9%，顯見五月賣股效應近年逐漸失效，加上4月下跌已先行釋放部分賣壓，應不需過度擔憂美股後市表現，從題材面看，雖近期AI概念股普遍出現回檔，但放眼長期，隨AI應用範圍愈來愈廣泛，強勁AI需求可望延續，與其相關的晶片設計與製造、半導體設備與材料、伺服器、高頻寬記憶體(HBM)甚至是軟體、電力等領域都將同步受惠。

事實上，Factset數據顯示，2024年史坦普500指數各類股中以通訊服務、科技等類股的企業獲利成長動能最佳，均可望成長超過15%，而整體史坦普500指數企業獲利則預計將在2024年四個季度分別成長5%、9.6%、8.4%、17.1%，全年成長11%，將繼續支撐美股。綜合來看，儘管利率動向、經濟和地緣政治不確定性等因素仍可能干擾市場，但持續看好美股中長期發展，建議在美股回檔修正時擇機布局，並採取定期定額方式介入。