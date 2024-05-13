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三因素加劇台股波動 類股輪流將加速、有望維持多頭格局

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，近期台股盤面資金在電子股與非電族群中輪動速度加快，以致波動幅度加劇；但另方面在權值股仍展現一定支撐力道下，有望維持多頭格局，下檔有撐。

就資金面，據證交所統計，10日外資買超168.05億元，累積近一周外資累積買超金額達270.65億元，亦對盤勢動能形成一定支撐。

安聯投信台股團隊表示，台股最近震盪幅度加大，主要原因有三：其一、時序上，美股、台股財報都已陸續公布，好壞消息市場多已陸續反應，市場情緒開始處於在等待下次財報或重要法說等訊息到來。

其次，安聯投信台股團隊表示，另個有望帶動市場情緒的題材者可能是6月台北電腦展，由於市場都在關注是否有殺手級等AI運用出現，進而帶動規格升級等需求與成長動能；第三則是高股息題材可能因成分股變化所帶來的資金板塊挪移效益。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，現階段，市場目光仍高度聚焦在AI、半導體相關；但隨著市場步入數字檢視的一年，加上時序上開始步入空窗期，不論是財報數據、產業展望等，或是新應用的發布等，近期市場在反覆消化消息與修正評價面下，類股輪動勢將加速，波動也將加大。

安聯投信台股團隊表示，雖然震動加大，但也因重要權值股的表現都有一定強度，所以對於盤勢的下檔支撐，亦有望扮演一定撐盤的角色。整體上，愈靠近下半年，市場逐步將以2025年企業獲利來評價，股價和大盤將有望獲得支撐。

台股 權值股 財報

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