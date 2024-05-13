00878、00940、00919...高股息ETF將換股能吃豆腐嗎？ 女子：別太想去賺快錢踩到雷

上班前碎碎念系列

美國市場由於消費者預期通膨升溫、美國消費者信心指數下降，使得美股上漲動能降低，道瓊 +0.32%、標普 +0.16%、納斯達克指數 -0.03%、費城半導體指數+1.01%；由於台積電公布的營業數據非常漂亮，使得台積電ADR大漲+4.53%！因此上週女子也已經聽到不少朋友在期待今天的台股了。

美元與債券方面，由於多數聯準會官員仍認為現在決定降息仍過早，美債殖利率小幅上升、美元也持續走強。在先前日本央行稍微干預後，日圓又再次接近1美元兌156價位；兌新台幣也來到32.4元。

黃金週後要去日本玩的朋友，應該都會在近期0.21日圓上下的價位變動不大，如果擔心匯率變動，女子覺得現在三大電子支付（全支付、街口支付、玉山Wallet）都是不錯的選擇，因為他是以「當下」日圓兌台幣匯率從銀行帳戶扣款，就不會像信用卡一樣，要視商家請款日的匯率來計算（女子以前遇過商家請款日5~8天的），匯率可能就會跟當下刷卡波動差異比較大。

最後談一下近期國內ETF市場，雖然「新募集」的ETF無論高股息、債券ETF都明顯降溫，但是先前發行的ETF仍然是大家寵愛的對象，尤其5月份是多檔重量級台股高股息ETF成分股調整的時間，財經新聞應該都會佔據這個版面，分析師也會去預測哪些成分股會納入，教大家怎麼吃豆腐。關於這點女子的看法是，忠實於投資的邏輯，尤其投資高股息ETF的人，就別太想去賺快錢踩到雷，不熟悉的股票就不要隨意碰。

舉例來說，中租因為中國放款收益放緩，簡單來說租賃公司就是在台灣跟銀行用低利率借到錢到處放款的公司，可是現在中國經濟情況不佳，更有不少還款不出來，這點從中租財報都可以看到，而還有不少人看到中租股價大跌，認為要趕快撿便宜，那真的是還沒有弄清楚一家公司獲利的方式，就去投資的示範了。

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