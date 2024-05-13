第2季第一上市公司及創新板公司法說會 5月15日陸續登場

為提升第一上市公司及創新板公司經營績效資訊流通及透明度，並增加投資人與公司交流之管道，臺灣證券交易所將於5月15日至17日、5月20日舉辦2024年第2季第一上市公司及創新板公司法人說明會共四場，提供第一上市公司及創新板公司與投資人面對面雙向溝通平臺，使投資人了解第一上市公司及創新板公司營運績效。

法說會將由公司主要經營階層出席，親自就經營方向、目標與願景、財務業務管理重點及投資人關心議題等面向，充分向投資大眾說明並可進行即時聯繫交流，以展現第一上市公司及創新板公司競爭優勢及能見度。