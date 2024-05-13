安聯投信：三因素加劇台股波動 類股輪流表現
安聯投信台股團隊表示，雖然震動加大，但也因重要權值股的表現都有一定強度，所以對於盤勢的下檔支撐，亦有望扮演一定撐盤的角色。整體上，靠近下半年，市場逐步將以2025年企業獲利來評價，股價和大盤將有望獲得支撐。
安聯投信台股團隊表示，台股最近震盪幅度加大，主要原因有三：其一、時序上，美股、台股財報都已陸續公布，好壞消息市場多已陸續反應，市場情緒開始處於在等待下次財報或重要法說等訊息到來。其次，有望帶動市場情緒的題材者可能是6月台北電腦展，市場關注是否有殺手級等AI運用出現，進而帶動規格升級等需求與成長動能；第三則是高股息題材可能因成分股變化所帶來的資金板塊挪移效益。
展望後市，安聯投信台股團隊表示，現階段，市場目光仍高度聚焦在AI、半導體相關；但隨著市場步入數字檢視的一年，加上時序步入空窗期，不論是財報數據、產業展望，或是新應用的發布等，市場反覆消化消息與修正評價面，類股輪動勢將加速，波動也將加大。
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