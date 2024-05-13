520聚光…台股內外資歸隊 電子、金融、傳產後勁強

台股在外資、內資歸隊下，反彈行情升級為回升行情，再加上台北國際電腦展開展在即等利多，資金面、技術面、消息面均有利後市，市場法人預期520行情表現可期，電金傳三主流齊發，指數有機會上看21,000點，其中，AI、記憶體、重電、金融等族群將是多方焦點。

第一金投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國表示，台股520行情進入倒數階段，上周外資買超268億元、投信買超217億元，同時，外資全年也由賣轉為買超131億元、而投信在高股息ETF進場等有利因素下，今年以來也已買超3,010億元；隨內、外資資金持續回流，目前1,005檔上市一般板股票中，股價低於10元僅有31檔、股價在100元以上有230檔，數字雙雙都是近年表現最佳，顯示上市公司營運表現強勁、市場持股信心轉強，營造520行情的有利大環境。

另從技術面來看，陳奕光、永豐投顧總經理李學詩、萬寶投顧執行長賴建承分析，台股自4月10日20,883點歷史新高、回檔至19,291低點，指數下跌1,592點，但上周五指數收盤20,708點已突破強勢反彈的黃金切割率0.809、超越20,578點來看，反彈行情顯然已轉為波段回升走勢，指數再創歷史新高的機會濃厚，上攻21,000點機率愈來愈高。

再就消息面來看，台北國際電腦展將在6月4日登場，包括超微董事長暨執行長蘇姿丰，英特爾執行長基辛格、高通總裁艾蒙、美超微創辦人暨執行長梁見後等大咖將來台，輝達執行長黃仁勳更將於電腦展前來台發表演講，AI PC、AI手機、AI機器人將再成市場聚焦點，有利後市行情走勢。

不過，也有法人機構認為，台股雖目前行情有利多方，但後市也非「萬里無雲」，包括中東緊張情勢持續升級、美中科技戰是否擴大、台股目前本益比偏高，須留意國際資金下一步動向。