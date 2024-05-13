快訊

馬來西亞為何力挺伊朗？首相安華的政治盤算與隱憂

在警局有說有笑…新北祖孫3屍命案女婿坦承行凶 說詞與初驗結果不同

今防大雨！北台最低17度 吳德榮：周三起3天輻射冷卻最低15度

聽新聞
test
0:00 / 0:00

520聚光…台股內外資歸隊 電子、金融、傳產後勁強

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。 （聯合報系資料庫）
台股示意圖。 （聯合報系資料庫）

台股外資、內資歸隊下，反彈行情升級為回升行情，再加上台北國際電腦展開展在即等利多，資金面、技術面、消息面均有利後市，市場法人預期520行情表現可期，電金傳三主流齊發，指數有機會上看21,000點，其中，AI、記憶體、重電、金融等族群將是多方焦點。

第一金投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國表示，台股520行情進入倒數階段，上周外資買超268億元、投信買超217億元，同時，外資全年也由賣轉為買超131億元、而投信在高股息ETF進場等有利因素下，今年以來也已買超3,010億元；隨內、外資資金持續回流，目前1,005檔上市一般板股票中，股價低於10元僅有31檔、股價在100元以上有230檔，數字雙雙都是近年表現最佳，顯示上市公司營運表現強勁、市場持股信心轉強，營造520行情的有利大環境。

另從技術面來看，陳奕光、永豐投顧總經理李學詩、萬寶投顧執行長賴建承分析，台股自4月10日20,883點歷史新高、回檔至19,291低點，指數下跌1,592點，但上周五指數收盤20,708點已突破強勢反彈的黃金切割率0.809、超越20,578點來看，反彈行情顯然已轉為波段回升走勢，指數再創歷史新高的機會濃厚，上攻21,000點機率愈來愈高。

再就消息面來看，台北國際電腦展將在6月4日登場，包括超微董事長暨執行長蘇姿丰，英特爾執行長基辛格、高通總裁艾蒙、美超微創辦人暨執行長梁見後等大咖將來台，輝達執行長黃仁勳更將於電腦展前來台發表演講，AI PC、AI手機、AI機器人將再成市場聚焦點，有利後市行情走勢。

不過，也有法人機構認為，台股雖目前行情有利多方，但後市也非「萬里無雲」，包括中東緊張情勢持續升級、美中科技戰是否擴大、台股目前本益比偏高，須留意國際資金下一步動向。

AI 台股 外資 處理器 輝達

延伸閱讀

台積電成壽險金控獲利後盾 首季帳上收益增逾500億元

5晶片大廠高層齊聚電腦展 產業專家：固樁兼秀AI應用

台積電ADR強漲 法人：台股有望挑戰新高

台股神祕賣盤狙擊台積電 鴻海、國泰金等也遭摜壓

相關新聞

520聚光…台股內外資歸隊 電子、金融、傳產後勁強

台股在外資、內資歸隊下，反彈行情升級為回升行情，再加上台北國際電腦展開展在即等利多，資金面、技術面、消息面均有利後市，市...

金控雙雄布局AI股 不同調

據各金控截至2024年3月底揭露的台股大額投資交易名單，國泰金刪除六檔中，上季才入列的台光電、健鼎、世芯-KY、力成等四...

一周盤前解析／金融、散熱 拉回就買

台股上周五（10日）類股漲多跌少，雖費半收跌壓抑電子早盤偏弱，但台積電走高、重回800元大關，帶動類股黑翻紅下，指數終場...

本周台股／520交接前最後一周 蔡政府把握機會再讓台股創天價？

台股努力保持多頭，上周台北股市周指數以2萬708點作收，上漲1.86%，周線連三紅，平均日成交量4254元，指數距離歷史最高點2萬883點僅差174點，1個月前創下的歷史高點是台股天花板？還是百尺竿頭更進一步之勢？將是本周資本市場關注焦點

散戶注意…股東會紀念品突變好 公司恐爆經營權大戰

每年五、六月股東會旺季，紀念品是許多股民關注焦點，若遇有董監改選經營權之爭的公司，為順利徵求委託書，多會在紀念品下重本吸引股東。所以，紀念品除了是戰況激烈與否的指標，也是一種選戰策略中的奇襲利器。

壽險業持股台積電 帳面收益好補

美國遲未降息、台美利差仍大，壽險業飽受高避險成本之苦，但首季台股飆漲13%，讓壽險業帳上收益大豐收。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。