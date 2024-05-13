就市論勢／高殖利率概念 有看頭

經濟日報／ 鄭羽庭（凱基台灣精五門基金經理人）

盤勢分析

美國4月非農就業人口增加17.5萬人，低於市場預期，是過去六個月來增幅最小的一次；此外，失業率意外上升至3.9%，這些數據都顯示美國強勁的就業市場正在逐漸降溫。

近期ISM製造業與服務業的就業分項出現萎縮，反映勞動市場可能持續降溫，進而影響市場對美國聯準會（Fed）降息時程的預期，從原先的11月提前至9月，降息次數也從一次增加至兩次，每次降息1碼。若非農就業人數持續高於16萬人，則不應忽視勞動市場反彈可能帶來的通膨風險。

國發會公布3月景氣對策信號為30分，比2月增加1分，燈號仍然是綠燈，主要受惠AI等新興科技應用商機強勁，帶動生產、銷售、機械及電機設備進口等指標普遍呈現綠燈。

投資建議

去年底市場熱炒AI PC和AI手機等題材，並對2024年整體PC和手機需求持樂觀態度，但台積電調降今年全球半導體產業成長預估，平緩市場過度樂觀的期待。

此外，原預期Fed今年降息5碼以上以應對通膨，隨著美國通膨持續頑強，降息時程被延後，資金行情爆發隨之落空。儘管AI伺服器趨勢仍持續增長，但可能不足以支撐市場面臨不確定性所帶來的修正。

台股進入除息旺季，需留意高股息個股能否填息，資金買盤能否延續。當台股可能面臨修正風險時，可伺機配置高殖利率成分股以及低基期、低評價的次族群。

美國聯準會 降息

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