金控雙雄布局AI股 不同調

據各金控截至2024年3月底揭露的台股大額投資交易名單，國泰金（2882）刪除六檔中，上季才入列的台光電、健鼎、世芯-KY、力成等四檔AI概念股，這季竟反轉遭剔除；反觀富邦金新增十檔中，仍以AI、機器人、雲端運算概念股為主軸，顯示壽險金控雙雄對AI概念股操作，呈現不同調。

金控主管認為，壽險金控雙雄對AI概念股持股、出現此消彼長，可能有三大主因，一、今年AI概念漲多、先採部分逢高獲利了結、賣股補獲利也伺機降低風險。

二、這波科技業需求復甦緩慢。以3月外銷訂單來看，以AI智慧應用、雲端、高效能運算產業訂單需求高，推升AI伺服器訂單，但下游筆電接單卻減少，也反映在相關概念股熱度上。

三、3月市場已預期美國將延後降息，利率高位將更久，恐成為壓抑科技業訂單需求的利空，也讓壽險金控操作時更加謹慎。

據資料顯示，首季壽險金控雙雄頻換股操作外，更進一步連袂大砍台積電、聯發科和日月光這三檔權值股，國泰金大砍台積電近3.3萬張「砍最兇」，富邦金則一口氣將聯發科剔除「大額交易名單」中，也減碼了日月光萬餘張。

法人說，以台積電、聯發科、日月光首季股價各狂漲31%、17.7%、19%來看，壽險金控雙雄頗有先把這三檔權值股當「獲利提款機」的味道。

富邦金、國泰金、新光金、中信金、開發金等五大金控，2024年首季對電子股總持股水位季增12.7%，達9,486億元，略低於電子股指數同季漲幅19.6%，顯示五金控操作對電子股站在賣方，又以國泰金大降水位最明顯。

國泰金大額交易名單中，首季一口氣將台光電、健鼎、世芯-KY、力成、智邦、元大等六檔科技股全數剔除，除智邦、元太外，其餘四檔AI概念股都是上季才入列，等於才過了一季就反轉。

富邦金剔除南亞科、聯發科二檔，增加上銀、微星、華碩、文曄、信驊、嘉澤、力旺、玉晶光、華通與欣銓等十檔AI、機器人、雲端運算等概念股入列大額交易名單中，續擁抱AI。

開發金刪了一檔世界先進，也減碼台積電與聯發科，反手增列廣達、聯詠、環球晶、國巨與欣興等五檔進大額交易名單，與富邦金均有換股操作的味道。