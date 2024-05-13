壽險業持股台積電 帳面收益好補

美國遲未降息、台美利差仍大，壽險業飽受高避險成本之苦，但首季台股飆漲13%，讓壽險業帳上收益大豐收。

以國泰金（2882）、富邦金（2881）、開發金（2883）來看，首季台積電（2330）飆漲，光帳上增加的未實現評價利益（帳上收益），三家合計就估約近550億元，是撐起壽險業獲利的最大後盾。

據各金控揭露台股大額交易資料中，國泰金、富邦金、開發金3月底持股台積電市值各是683億元、1,360.5億元、及253億元，以台積電首季大漲31.37%換算，這三家首季各減碼台積電3萬2,689張、7,421張及1萬1,759張。

假設持股成本不變，並還原台積電首季的季漲幅後，在相同股數基準下，推算出國泰金持有台積電、帳上增加評價利益約163億元、富邦金約325億元、開發金也有60億元左右，合計帳上增加未實現評價利益約548億元。

若進一步以這三家壽險金控首季減碼持股、並有帳上評價利益來看，國泰金首季總減碼了23檔股票、約八成都增加評價利益；富邦金減碼25檔個股、約七成賺錢；開發金約減碼12檔，也有八成都賺錢，顯示這波台股飆漲、讓壽險業操盤績效亮眼。

2024年首季國泰金投資台股水位（含市值減損）5,935億元、季增3.1%，遠低於同季台股13%漲幅，顯示大減碼、積極實現資本利得。

富邦金與開發金首季持台股水位，各季增14.6%、及15.4%，各攀升到4,457億元及1,242億元，季增幅與台股相當，顯示採積極換股操作、或僅小幅加碼戰略。