祥碩目標價 外資有異見

高速傳輸IC廠祥碩9日舉行法說後，摩根士丹利證券維持「優於大盤」評等，但目標價從2,585元下調到2,200元，認為祥碩展望佳但營業費用提高將影響獲利；野村證券則維持祥碩「買進」及2,500元目標價，預估獲利仍有上修空間。

祥碩第1季每股稅後純益（EPS）站上十季來高點，符合市場普遍預期，更比大摩預期高出7%；營收則比市場普遍預期高出1%，比大摩預期高出7%；毛利率則高於市場預估，接近大摩預估。

祥碩看好第2季展望，預估季營收可望持平或略優於第1季，毛利率在50-55%區間。大摩認為，祥碩第2季可望受惠於主要ODM客戶市占率提升，還有中國大陸標案回升加持。

大摩也看好祥碩下半年的展望，但同時認為祥碩可能要投入更多資金以留住人才，今年營業費用將提高，影響獲利。因此，大摩雖然提高祥碩今年的預估營收，卻將今年獲利預估調降11%、明年獲利下調13%、2026年獲利下調10%，目標價也跟著下調。

野村則對祥碩重申「買進」及2,500元目標價，認為祥碩第1季財報數字出色，營收、毛利率及EPS都打敗預期。野村維持對祥碩第2季營收的樂觀預估，也就是挑戰季增10%。由於法人普遍預期祥碩第2季營收表現持平，野村認為法人圈未來數月將上修預估值。

野村指出，祥碩在這次法說首次確認大陸業務復甦。此外，祥碩今年下半年成長動能將優於上半年。野村預估USB4.0將是祥碩2025年的主要成長動能，基於2025年的核心預估EPS，給予42倍的本益比；基於2025年的非核心預估EPS，給予九倍本益比。