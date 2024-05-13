一周盤前解析／金融、散熱 拉回就買

台股上周五（10日）類股漲多跌少，雖費半收跌壓抑電子早盤偏弱，但台積電（2330）走高、重回800元大關，帶動類股黑翻紅下，指數終場以上影線紅K、上漲148點，收在20,708點。投顧法人普遍看好，AI供應鏈、金融股後市，建議拉回時進場。

永豐投信投研團隊指出，從技術面觀察，台股順利收復月線，同時短期均線重回多頭排列，指數有望再度走升。在盤面焦點可以關注，相對具備資金、題材性及獲利優異類股，如AI供應鏈、散熱、金融等族群。

統一投顧協理陳晏平認為，美國4月非農數據降溫，讓市場重燃今年降息二次預期，有利股市評價回升，而台股指數站穩所有均線之上，技術面維持多頭架構不變，預期520前將有望挑戰20,800點以上。操作上，建議聚焦半導體先進製程、AI相關供應鏈、科技新品發布概念、觀光航運、金融保險、高殖利率個股等族群。

台新投顧協理范婉瑜表示，台股盤面維持類股輪動，預計後市將維持高檔震盪格局，且目前進入法說會高峰，個股表現為主；強勢族群電器電纜、電機、觀光、記憶體、金融、航運股將續輪漲，操作建議逢回檔再介入。

第一金投顧協理黃奕銓指出，近期美股重新回到上升趨勢，包含那斯達克、費半都站回所有均線，美股龍頭科技股紛紛重新回到多頭格局下，AI 股仍然是下半年核心產業，包括台積電以及相關設備股如弘塑、萬潤、辛耘等業績表現可以留意；AI伺服器的ODM包括鴻海、廣達、緯創、緯穎，散熱的奇鋐、雙鴻，機殼的勤誠、川湖、固態電容的鈺邦等，業績都展望樂觀，隨著NVIDIA法說會即將到來，可以等待拉回伺機布局。