台股今年首次衝破2萬點大關，吸引許多新血加入台股投資行列。台新證券順應這股投資熱潮，推出「全民投資運動會」活動，開戶就送100元禮券，如果是西元2000年以後出生的年輕族群新開戶，加碼再送200元禮券，希望吸引更多的年輕人投入台股市場。

作為首家針對年輕人提供加碼優惠的青年友善券商，台新證券表示：「年輕世代投資潛力無窮，我們致力於打造一個對青年更加友善投資環境。」

據證交所統計，3月台股總開戶人數較2月暴增近10萬人，新開戶中20至30歲年齡層占近四成，顯示有非常多年輕人願意投入台股市場。

有鑑於此，台新證券持續優化各項數位服務，將愈來愈多熱門投資服務，如複委託、定期定額等，整合進Woojii App當中，一站式滿足多元投資需求，努力打造更友善投資人、更友善年輕世代的投資環境。

為抓住年輕人目光，台新證券搶搭今年夏天最受關注巴黎奧運話題，5月起至8月31日推出「全民投資運動會」，除祭出最高300元的開戶好禮吸引年輕族群新開戶參賽外，不限新舊戶都可以參與「金牌好禮月月送」活動。其中，包括複委託、信用戶、美股交易、定期定額、出借股票等金牌項目，成功蒐集一面金牌就能獲得100元禮券，每月贈品數量有限，送完為止，活動期間集滿所有金牌還能兌換萬元手續費抵用金。

另外，此次還有「突破極限頒獎台」活動，只要在活動期間台股現貨交易增加達指定金額，就能獲得5,000元禮券，交易愈多送愈多，贈獎金額無上限。台新證券邀請全民在奧運期間，幫台灣選手加油以外，也別忘了在投資市場為自己爭取佳績。

台新證券除「全民投資運動會」，還有推出買進精選美股標的、台股定期定額，手續費筆筆均一價等優惠活動，對於美股、定期定額有興趣的投資人千萬不要錯過，更多活動詳情請上台新證券官網查詢：https://www.tssco.com.tw/。