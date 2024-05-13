陳奕光專欄／AI熱潮帶旺手機、筆電

總經面來看，近期美國幾項經濟數據，截至5月4日當周初領失業救濟金人數為23.1萬人，高於市場預期的21.2萬人，也高於前一周的20.9萬人；至4月27日當周續領失業救濟金人數為178.5萬人，高於市場預期與前一周的178.2萬人，可看出美國就業市場仍呈現穩健而緩步降溫的態勢。

由於近期薪資成長逐漸緩和、且超額儲蓄持續減少，我們預期消費力成長趨緩將導致服務業景氣逐步降溫。而最近各國利率政策都持續保持耐心，等待通膨降溫。

英國央行宣布政策利率維持在5.25%，符合市場預期。英國央行總裁表示，英國通膨如先前預期，可能在下半年回升，但觀察到企業更難將薪資壓力轉嫁給消費者，因此通膨壓力持續的風險降低，全面下修預測期間內的通膨預估，英國央行在接下來幾個季度可能需要調降利率，取決於數據的變化，不排除6月會議降息的可能性。

美國聯準會（Fed）明尼亞波利斯分行總裁表示，若通膨改善停滯且就業保持強勁，則Fed不應對利率做出任何調整，延長利率維持不變的期間是最有可能發生情境，今年仍然有降息可能，但降息之前需看到幾次良好的通膨數據。

在產業方面，近期電子業上下游陸續召開法說會，從法說可以看到，消費性回溫速度比預期緩慢，而AI是唯一仍持續高速成長領域。

在輝達下半年到明年將推出更新一代AI伺服器晶片下，將有望帶動台灣下游相關配合廠商營運逐步增加，包括鴻海（2317）、廣達等大廠營收可望逐步走升。

受惠AI伺服器的廠商，還有下游相關零組件，從機殼、導軌、散熱、電源，都將有規格更新需求。隨著更高規產品放量貢獻，有望帶旺零組件廠營運，並優化產品組合，帶動獲利率提升。

長線角度來看，AI產業仍是最具成長潛力產業。AI自研晶片趨勢商機，有利IP及ASIC業者順風成長，在AI被廣泛使用後，以客製化ASIC取代部分GPU做AI推論可能成為趨勢，一來可將軟硬體按系統廠所需進行最優化設計，二來能節省更多成本，ASIC業者也表示，近期客戶詢問度提高，未來將有更多應用，催生對算力及ASIC需求。

據機構資料，2020~2028年全球AI半導體市場預估年複合成長率（CAGR）為25~30%，同時機構也預估ASIC類型晶片在所有AI晶片的市占率將逐年提升，顯示ASIC產業未來每年皆有高於三成的成長空間，故預期ASIC業者未來營運成長性將有望優於AI產業平均。 而AI需求除雲端資料中心的建置外，邊緣AI將是下半年到明年的一大亮點。邊緣AI應用將由AI手機及AI筆電來驅動，其中應用端的亮點將在2024年台北國際電腦展中揭開序幕。

今年COMPUTEX在6月4日至7日，包括輝達（Nvidia）執行長黃仁勳、超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰，及英特爾（Intel）執行長基辛格（Pat Gelsinger）三大AI巨頭都將與會。

市場將聚焦2024年AI PC及AI手機元年新商機，去年電腦展主要展示AI伺服器相關，今年可望將AI應用延伸至終端裝置，搭配疫情期間至今的NB換機潮，加上Windows 10將於2025年退場，以及更多的AI應用推出讓消費者有感升級，將有望帶動今年消費性電子兩大主角，手機及筆電的成長動能，下半年有望旺季更旺。而相關廠商，從上游消費性IC設計大廠聯發科，到下游PC品牌大廠華碩、宏碁等，都將可望受惠營運逐季增溫。

（作者是第一金投顧董事長）