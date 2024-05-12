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金融股「一枝獨秀」非好事？ 專家示警：若電子股無創高後續容易有一波大修正

聯合新聞網／ 玩股網
台股示意。圖／聯合報系資料照
台股示意。圖／聯合報系資料照

【文．玩股華安】

我想只要有在常常看盤的投資人，都很常會聽到盤面拉金融出電子這句話，而在我這十幾年的投資經驗中，對我而言印象最糟糕的就是指數在高檔時，出現了金融指數頻頻創高極拉，但電子指數卻沒再繼續創高，甚至後續出現做頭情況，根據我過去觀察，台股後續都容易出現一波較大的修正。

而近期台股也出現了許多過去低本益比族群開始出現拉抬，將本益比拉至與電子股相當的水準，營建、金融均是這類型的股票，過去也往往都會在四月到六月期間，依靠著高殖利率題材開始緩步墊高，今年營建股更是氣勢如虹，大漲了一大段，但依照我以前的投資經驗來看，營建股（資產股）即是有避險成分的避險股，往往容易在股市的最後一波時，開始出現資金進駐，而金融股則是股市的最後一波主流，此外根據過去統計，我們也可以發現鴻海（2317）也常常在股市的末升段時出現拉抬，但今天我們就先只看金融指數、電子指數即加權指數的比較即可，後續關於台股類股輪動順序規律，等以後再來談。

以下是由上至下分別為：金融指數、加權指數、電子指數2006/10~2024/4的走勢對比圖

接下來我要將每次金融指數強勢上攻並創高，而電子指數未創高還做頭的區間畫出來，包含後續下跌時的波段

從上面的圖表我們可以發現，在指數高檔時發生金融股獨強創高，且電子並未創高後續都容易出現一波較大的修正，而我們現在的台股行情...很可能會出現相同的情況，後續投資人務必隨時注意電子指數有沒有辦法再創高，如果沒辦法，就建議對自己手中的持股稍做檢視一下，是否值得你持股續抱。

主要是受到近期只要經濟數據爛，市場就期待降息，股市就開始噴漲，且在戰爭、缺料等因素下，通膨想降也降不下來，讓整個市場處於一個詭異的處境，伴隨著近期營建股的狂拉，加上金融族群的獨強，又把過去那種股市大跌前夕的感受給抓了出來，希望大家把這篇的預告謹記在心，一定要追蹤電子指數後續是創高還是做頭，若真的做頭了我想修正幅度一定不小

本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：暴風雨前的寧靜?投資人該小心，歷史走勢看出警訊！金融股獨強並非好事！

台股 指數 營建股 通膨 避險 金融股

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