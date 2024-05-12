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業績帶勁強棒Q2主打星 台表科、裕民等吸引資金搶先布局

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股進入五窮六絕的傳統淡季，但仍有上市櫃公司第1季財報繳出亮眼佳績，第2季也具成長機會。專家表示，AI雖是主流產業，但台廠要下半年的業績貢獻度才會日益明顯，法人現階段主要布局的華航（2610）、健鼎裕民等「第2季業績成長股」，將持續為推升台股上漲動能。

第一金投顧董事長陳奕光表示，台股這波有望挑戰21,000點，主要是漲升結構健康，不再是台積電一個人的武林，內需及外銷類股都具輪動機會。

永豐投顧總經理李學詩認為，多數科技公司展望第2季的接單能見度僅二至三個月，且以急單為主，第2季營收與第1季相比，多為持平或力求略微成長。

不過敏感的機構法人卻已領先布局基本面表現亮眼的個股，如三大法人加持力挺今年第1季稅後獲利年增、今年前四月營收年增的業績成長股，包括：華航、健鼎、台表科、榮剛、新興、裕民、聯強、瑞軒、統一、橘子，三大法人近十日買超逾5,000張，股價也站上5日均線。

第2季業績成長股 圖／經濟日報提供
第2季業績成長股 圖／經濟日報提供

運輸股除華航近期客運需求增溫帶來亮眼業績，散裝輪則因波羅的海指數（BDI）近日狂飆，新興及裕民業績有望持續增溫。

此外，今年第1季記憶體晶片合約價漲幅20%，TrendForce預期第2季還有13-18%漲幅，健鼎、台表科的業績有望再成長。

統一投顧董事長黎方國表示，隨著台股窄基指數危機化解，投信持續買超、大內需循環概念股吸金，使得台股後市不看淡。

健鼎 台股 裕民

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