家碩13日上櫃 攸泰16日上市

家登集團旗下紫外光光罩及高階光罩傳載自動化廠家碩（6953），預計於5月13日上櫃掛牌，家登董事長邱銘乾身兼家碩董事長，看好家碩未來的成長性與競爭力。

至於大眾控旗下強固電腦廠攸泰科技，則即將於本月16日自興櫃轉上市。展望後市，攸泰科技董事長簡民智指出，今年成長動能主要來自品牌及衛星事業，同時，公司也布局無人機業務，並完成新款無人機整機研發。

家碩強調，公司獨特競爭力是與大客戶長期一起技術開發，是高度客製化產品，客戶不會輕易更換，與母公司家登紫外光光罩傳送盒（EUV POD）搭配銷售，具有高技術專利保護且要經艾司摩爾（ASML）公司重新認證不易。

家碩提到，與家登一起開發下世代關鍵製程，並已取得台南科學園區第三期土地，預計興建5,000坪工廠以因應未來產能成長需求。