聽新聞
test
0:00 / 0:00

家碩13日上櫃 攸泰16日上市

經濟日報／ 記者尹慧中吳凱中／台北報導

家登集團旗下紫外光光罩及高階光罩傳載自動化廠家碩（6953），預計於5月13日上櫃掛牌，家登董事長邱銘乾身兼家碩董事長，看好家碩未來的成長性與競爭力

至於大眾控旗下強固電腦廠攸泰科技，則即將於本月16日自興櫃轉上市。展望後市，攸泰科技董事長簡民智指出，今年成長動能主要來自品牌及衛星事業，同時，公司也布局無人機業務，並完成新款無人機整機研發。

家碩強調，公司獨特競爭力是與大客戶長期一起技術開發，是高度客製化產品，客戶不會輕易更換，與母公司家登紫外光光罩傳送盒（EUV POD）搭配銷售，具有高技術專利保護且要經艾司摩爾（ASML）公司重新認證不易。

家碩提到，與家登一起開發下世代關鍵製程，並已取得台南科學園區第三期土地，預計興建5,000坪工廠以因應未來產能成長需求。

南科 客戶 競爭力

延伸閱讀

白海豚追蹤調查發現目擊最高機率區域 虎科大無人機隊助攻

中國男操作無人機 偷拍橫須賀出雲號惹議

美媒：台灣提出採購美製自殺式無人機 增強嚇阻力

雷虎科技公告 樣機完成國防部微型無人機全部52項測試

相關新聞

業績帶勁強棒Q2主打星 台表科、裕民等吸引資金搶先布局

台股進入五窮六絕的傳統淡季，但仍有上市櫃公司第1季財報繳出亮眼佳績，第2季也具成長機會。專家表示，AI雖是主流產業，但台...

法人：台股短線偏多 下周重點在美CPI、鴻海法說

美股道瓊指數連續8個交易日上漲，台股10日震盪收高在20708.84點，週線連3紅。法人分析，台股下週除持續關注企業首季...

家碩13日上櫃 攸泰16日上市

家登集團旗下紫外光光罩及高階光罩傳載自動化廠家碩，預計於5月13日上櫃掛牌，家登董事長邱銘乾身兼家碩董事長，看好家碩未來...

3.5兆！台積、鴻海等AI族群發威 上市櫃業績創最佳4月

上市櫃公司4月營收在台積電、鴻海等AI股發威下，合計繳出3.5兆元的成績單，寫下歷年同期新高的亮眼成績，也是今年單月新高...

一周熱門零股／中租、陽明、0056 躋身十強

本周股市高檔震盪，航海王、金融族群領漲，零股投資人積極交易，中租-KY（5871）、陽明、元大高股息入榜本周零股交易前十...

ETN趨勢導航／元大ESG高股息N 強勢

台股本周隨美股延續反彈走勢，蓄勢挑戰20,883點歷史新高，盤面呈現電金傳輪動架構，但中小型股走勢偏弱，追蹤台股標的為主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。