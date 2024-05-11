3.5兆！台積、鴻海等AI族群發威 上市櫃業績創最佳4月

上市櫃公司4月營收在台積電（2330）、鴻海（2317）等AI股發威下，合計繳出3.5兆元的成績單，寫下歷年同期新高的亮眼成績，也是今年單月新高，月增1.2%、年增18%，直逼去年9~11月單月3.5兆~3.7兆元的旺季水準。

前四月累計營收13.2兆元，年增8.3%。時序進入「五窮六絕」的第2季傳統營運淡季，不過，專家預期，在AI、記憶體等產業業績力挺下，5、6月營收有機會逐月向上。

台股4月營收亮點 圖／經濟日報提供

蘋果iPhone進入庫存調整階段，加上塑化、鋼鐵、水泥等原物料股，受中國大陸需求疲弱等不利因素影響，市場原先看淡4月營收表現，不過，在台積電、鴻海、英業達、日月光投控等交出月、年雙增的亮麗成績，整體上市櫃4月營收成績斐然。

根據統計，上市櫃公司4月營收合計為3.5兆元，月增1.2%、年增18%，寫下歷史同期新高。其中，營收年增的公司1,166家、占比63.4%，月增的公司922家、占比50.1%，月、年雙增的公司則為649家，占比35.2%，遠優於去年上半年時動輒不到二成的數字。

不過，4月營收創歷史單月新高的公司有32家，低於3月的58家，顯示產業庫存去化雖已接近尾聲，仍需觀察下游需求的復甦力道。

累計前四月營收13.2兆元，較去年同期成長8.3%。其中，個別公司累計營收較去年同期成長的有1,091家、占比59.3%，優於去年上半年；單月營收規模突破千億元的公司，有鴻海的5,108億元、台積電2,360億元兩家。

永豐投顧總經理李學詩、台新投顧總經理呂仁傑分析，時序進入「五窮六絕」傳統淡季，但觀察目前各產業的國際報價、產能利用率等面向，晶圓代工、封測、散熱、伺服器、組裝等AI族群，以及需求湧現的記憶體，與產業谷底已過的被動元件，面板、網通、自行車等產業的業績各有表現下，預期上市櫃公司5、6月營收有機會逐月向上。

富邦投顧董事長蕭乾祥、統一投顧董事長黎方國表示，第2季有望淡季不淡，以台灣50成分股的獲利預估來看，第2季將維持第1季約6,000億元的水準；第3季再挑戰7,000億元，基本面將是台股最大靠山。

延伸閱讀

十檔業績連三增 多頭先鋒