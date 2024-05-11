雙題材熱！台股將挑戰新高 法人：大盤下周有看頭

台股昨（10）日在520行情點火，市場持續偏多操作，加上航海王聯手壽險雙雄，推升指數開高震盪收高，終場大漲百餘點收市，周線連三紅。

隨台指期周五夜盤持續上漲，並已率先躍過前高，市場法人紛紛預期，台股下周將蓄勢挑戰20,883點歷史新高。

台股觀盤重點與下周展望 圖／經濟日報提供

台股昨日在半導體等五大信賴產業點火、中東地緣風險升溫帶動運輸股揚帆下，盤中最高來到20,765點，再攀本波反彈最高，終場漲148點收20,708點，為史上第五高收盤價，距歷史新高僅174點，成交金額略增至4,430億元。以周線來看，台股本周大漲378點，漲幅1.8%，連三紅。

集中市場三大法人合計買超237.5億元，由賣轉買。其中外資買超166億元，由賣轉買，帶動今年來外資進出轉為淨買超131.8億元；投信買超64.5億元，連20買，推升今年累計買超金額突破3,000億元來到3,010.7億元；自營商買超6.9億元，由賣轉買。八大公股行庫逢高調節，賣超49.9億元，由買轉賣。

盤面個股及類股漲多跌少；族群中以運輸股最強勢，勁揚6.3%，成交比重跳增至17.4%，主要是受惠SCFI指數連續四周反彈、滿艙、紅海事件未見緩和，激勵萬海（2615）、陽明 （2609）強鎖漲停，長榮（2603）大漲9%所帶動；另在國泰金（2882）、富邦金（2881）等領漲下，金融指數上漲2.7%；電子零組件股最弱勢，跌1.4%。

由於費半收跌壓抑電子股早盤偏弱，但盤中台積電走高，順利站回800元大關，加上4月營收報喜，帶動電子類股由黑翻紅。不過成交值跌破六成、降至53.5%。

千金股漲少跌多，僅大立光、祥碩、旭隼、嘉澤、亞德客-KY等上漲，聯發科收平，餘皆下跌，檔數因鈊象跌出千金股行列，減少至14檔。

事實上，盤面資金在大型股、龍頭股間流動，中小型股、櫃買指數盤中則破前低，近尾盤才由黑翻紅，終場小漲0.21點、收247.65點，周線翻黑，下跌2.34點或0.94%。

展望後市，綜合兆豐投顧董事長李秀利、統一投顧董事長黎方國等看法，指數反彈至高點，買盤謹慎，預料將以震盪走勢為主。下周若指數躍過前高20,883點後，有機會再挑戰21,200點；下檔先以整理平台低點的20,300點為觀察重點。