無懼台股4月上沖下洗 台積電、00878大吸存股族進場力挺

台股4月上沖下洗，但採中長線投資的散戶持續進場力挺，臺灣證券交易所統計，4月國泰永續高股息ETF（00878）、台積電（2330）定期定額交易戶數分別大增4,553戶、5,264戶，達260,991戶、75,129戶的歷史新高紀錄。

值得注意的是，4月初掛牌上市、募集金額逾1,700億元的「巨嬰」元大台灣價值高息ETF，首度納入定期定額交易戶數統計排行榜，就以11,872戶，具ETF標的第13名，人氣仍相當熱絡。

台股4月上旬一度攻高至20,883點歷史新高，但中旬下殺修正技術面乖離，回測至季線附近才獲得支撐，證交所日前公布，4月證券商承作的定期定額投資金額衝高至124.5億元，繼3月後再締歷史新猷。

以證交所揭露的4月證券商承作定期定額買股資料來看，股票排名前十名依序為台積電、兆豐金、玉山金、合庫金、第一金、中華電、中信金、台新金、富邦金、元大金，與上月相同，交易戶數除台積電大增5,264戶外，其餘增減都在600戶以內。

定期定額買ETF前十大排名亦未變動，4月排名前十名分別為國泰永續高股息、元大高股息、元大台灣50、富邦台50、群益台灣精選高息、元大台灣高息低波、復華台灣科技優息、富邦公司治理、元大臺灣ESG永續、國泰台灣5G+。

高股息ETF標的持續吸引散戶積極存股，國泰永續高股息4月增加4,553戶，元大高股息、群益台灣精選高息、元大台灣高息低波、復華台灣科技優息分別增加2,635戶、7,665戶、1,153戶、3,649戶，元大台灣50、富邦台50等市值型ETF各增3,758戶、12,291戶。