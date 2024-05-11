ETN趨勢導航／元大ESG高股息N 強勢

台股本周隨美股延續反彈走勢，蓄勢挑戰20,883點歷史新高，盤面呈現電金傳輪動架構，但中小型股走勢偏弱，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）中，元大ESG高股息N（020029）單周漲4.50%，奪下冠軍寶座。

市場持續消化就業數據疲軟、企業財報、美聯準會（Fed）官員談話等多空訊息，美股四大指數偏多震盪，台股以驚驚漲走勢完全回補4月15日空方缺口，統計集中市場單周漲378點或1.86%，連三紅，櫃買市場周線跌2.34點或0.93%，終止連二紅。

台股本周權值電子、金融股成為墊高指數要角，櫃買市場率先轉弱，追蹤台股標的為主的26檔ETN中，有近四成打敗兩市大盤，排名前三依序為元大ESG高股息N、元大台股領航N、元大ESG配息N，漲幅分別為4.50%、4.28%、4.22%。

本周績效前段班主要分布於高股息、市值型相關特色，元大金融高股息N、富邦蘋果正二N、統一特選台灣5GN、元大金融配息N、統一微波高息20N、元大加權N、策元大加權策略N等，單周漲幅在2.24%至3.94%不等。