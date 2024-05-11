聽新聞
test
0:00 / 0:00
ETN趨勢導航／元大ESG高股息N 強勢
台股本周隨美股延續反彈走勢，蓄勢挑戰20,883點歷史新高，盤面呈現電金傳輪動架構，但中小型股走勢偏弱，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）中，元大ESG高股息N（020029）單周漲4.50%，奪下冠軍寶座。
市場持續消化就業數據疲軟、企業財報、美聯準會（Fed）官員談話等多空訊息，美股四大指數偏多震盪，台股以驚驚漲走勢完全回補4月15日空方缺口，統計集中市場單周漲378點或1.86%，連三紅，櫃買市場周線跌2.34點或0.93%，終止連二紅。
台股本周權值電子、金融股成為墊高指數要角，櫃買市場率先轉弱，追蹤台股標的為主的26檔ETN中，有近四成打敗兩市大盤，排名前三依序為元大ESG高股息N、元大台股領航N、元大ESG配息N，漲幅分別為4.50%、4.28%、4.22%。
本周績效前段班主要分布於高股息、市值型相關特色，元大金融高股息N、富邦蘋果正二N、統一特選台灣5GN、元大金融配息N、統一微波高息20N、元大加權N、策元大加權策略N等，單周漲幅在2.24%至3.94%不等。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言