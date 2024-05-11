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一周熱門零股／中租、陽明、0056 躋身十強

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
近一周零股交易
近一周零股交易

本周股市高檔震盪，航海王、金融族群領漲，零股投資人積極交易，中租-KY（5871）、陽明、元大高股息入榜本周零股交易前十強。

根據CMoney統計本周熱門零股前十強標的依序為：鴻海、國泰永續高股息、復華台灣科技優息、中租-KY、台積電、群益台灣精選高息、元大台灣價值高息、長榮、陽明、元大高股息，十檔標的交易量264萬至662萬股不等。

鴻海本周衝上零股交易排行第一名，法人指出，鴻海維持GPU模組主供地位，預期有望取得輝達（NVIDIA）新一代伺服器整機櫃系統組裝訂單，並於2025年顯著貢獻營收與獲利。中租-KY近期股價不振，零股交投反而增加，進入本周零股交易前十強。

另外，貨櫃三雄本周揚帆出航，包括長榮、陽明、萬海紛紛爆量上漲，主因第2季缺艙、缺船、塞港、貨量大增等，推升運價高於首季，貨櫃航商迎接疫情後大行情。

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